В ночь на 8 декабря в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения самой престижной премии в области видеоигр The Game Awards 2023.

"The Game Awards часто называют видеоигровым Оскаром и сравнение вполне понятное. Сейчас это главная церемония награждения видеоигр и разработчиков, здесь есть своя "академия", которая выбирает лучшие игры (хотя учитывают и голоса зрителей), свои звезды и кумиры, но и гости из классического кинематографа тоже приходят уже на каждое шоу", — рассказывает видеоигровой эксперт Владислав Покрышка.

На The Game Awards 2023 такими были Мэтью Макконахи, который будет озвучивать игру Excodus, а также Джордан Пил (режиссер оскароносного хоррора "Прочь"), который в кооперации с Хидео Кодзимой анонсировал хоррор OG. А игру года объявлял звезда фильма "Дюна" Тимоти Шаламе.

Главным триумфатором TGA 2023 стала игра в жанре RPG от бельгийской студии Larian Studios Baldur's Gate 3 ("Врата Балдура 3"). Игра получила награды в таких категориях как "Игра года", "Лучшая поддержка сообщества", "Лучшая RPG", "Лучший мультиплеер", "Лучшая актерская игра" (Нил Ньюбон за роль Астариона) и "Голос игроков".

"Полноценный релиз Врат Балдура стал невероятным подарком фанатам ролевых игр. И не только! Ведь, как по мне, лучшая черта этой игры - полная свобода действий. Она не мешает экспериментировать, а наоборот - реагирует на попытки игроков ее "сломать" и мотивирует продолжать исследование различных возможностей! Ну и нельзя обойти стороной то, что оба нынешних фаворита имеют украинскую текстовую локализацию и это очень крутой подарок украинскому сообществу", — заявила в комментарии Украинским Новостям известная украинская ютьюб-обозревательница Киевское Вуду.

Соглашается с ней и другой известный украинский игровой блогер Пан Базун.

"То, что игрой года станет Врата Балдура 3, мало для кого стало неожиданностью, все же это игра которая выбила абсолютно всех разработчиков из колеи и поставила перед вопросом от игроков: а почему вы не можете так же? Влияние Врат Балдура на игровую индустрию может быть долгосрочным, если кто-то из издателей захочет повторить ее успех, как в свое время было со Скайримом или Ведьмаком 3", — сказал он.

Второй игрой по количеству наград стал хоррор с элементами выживания, разработанный Remedy Entertainment и изданный Epic Games Publishing Alan Wake 2. Игра получила награды в категориях "Лучший арт", "Лучшая работа гейм-директора" и "Лучший нарратив".

В номинации "Лучший приключенческий экшен" победила The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. А Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt Red получила премию в категории "Лучшая поддержка игры".

Final Fantasy XVI заработала награду за лучший саундтрек и музыку, а лучшей адаптацией признали сериал HBO по The Last of Us.

Самой ожидаемой игрой 2024 года признана Final Fantasy VII Rebirth.

Всего награда была вручена в 32 номинациях. Полный список победителей этого года выглядит следующим образом:

🏆 Лучшая игра года — Baldur's Gate 3.

🏆 Выбор игроков — Baldur’s Gate 3.

🏆 Лучшее повествование — Alan Wake 2.

🏆 Лучшая актерская игра — Нил Ньюборн за роль Астариона из Baldur's Gate 3.

🏆 Лучший экшен — Armored Core;

🏆 Лучший дизайн — Alan Wake 2.

🏆 Лучшая игровая режиссура — Alan Wake 2.

🏆 Лучший приключенческий экшен — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

🏆 Лучшая семейная игра — Super Mario Bros. Wonder.

🏆 Лучшая RPG — Baldur’s Gate 3.

🏆 Лучший симулятор или стратегия — Pikmin 4.

🏆 Лучшая онлайн-игра — Baldur’s Gate 3.

🏆 Лучшая мобильная игра — Honkai.

🏆 Лучшая VR/AR игра — Resident Evil: Village.

🏆 Лучшая киноадаптация — The Last of Us.

🏆 Лучшая поддерживаемая игра — Cyberpunk 2077.

🏆 Лучшая спортивная или гоночная игра — Forza Motorsport.

🏆 Лучшая музыка — Final Fantasy XVI.

🏆 Лучшая инди-игра — Sea of Stars.

🏆 Лучшая дебютная инди-игра — Cocoon.

🏆 Лучшая поддержка сообщества — Baldur's Gate 3.

🏆 Лучший файтинг — Street Fighter 6.

🏆 Cамая ожидаемая игра 2024 года — Final Fantasy 7: Rebirth.

🏆 Лучшая киберспортивная игра — Valorant.

🏆 Лучшая киберспортивная команда — JD Gaming [League of Legends].

🏆 Лучший киберспортсмен — Ли «Faker» Сан Хёк [League of Legends].

Опрошенные Украинскими Новостями представители украинского игрового сообщества сходятся во мнении, что в этом году церемония удалась.

"В этом году обошлось без финальных сюрпризов вроде школьника, который выбегал на сцену в прошлом году, хотя тот и присутствовал в зале и раздражал других в твиттере своими фотографиями и намеками. Ощущения несправедливости результатов или недосказанности после конференции не осталось, а масштаб действа хоть уже и не так удивляет, но уверенно говорит, что игры давно вышли из категории развлечений "для своих" - и по популярности, и по бюджетам", - подчеркнул видеоигровой эксперт Владислав Покрышка.

В то же время у других представителей сообщества уже были замечания к организаторам церемонии.

"Лично от меня есть лишь одна претензия к TGA в целом - отсутствие Like a Dragon [игра из известной японской видеоигровой франшизы Yakuza -ред.] в номинациях, хотя бы по саундтреку. Каждый год эту серию будто игнорируют, а она заслуживает освещения!", - заявил господин Базун.

Как сообщалось ранее, студия Rockstar Games опубликовала трейлер Grand Theft Auto VI на несколько часов раньше запланированного времени, из-за того, что он был "слит" в сеть пиратами. За трое суток ролик посмотрели более 126 млн раз.