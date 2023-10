Государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики Украины, советник Государственного предприятия "Мультимедійна платформа іномовлення України" ("МПІУ") Артем Биденко, комментируя журналистское расследование о расходовании 261 тыс. гривен из бюджета Украины на каждый выпуск англоязычного кулинарного шоу, пояснил, что подобные комедийные и кулинарные шоу необходимы для повышения заинтересованности англоязычной публики и привлечения иностранцев к украинскому веб-порталу The Gaze.

Об этом чиновник заявил в социальной сети Facebook.

"[...] Еще раз тезисно. Об Украине простые британцы особо не хотят читать. Но в целом им интересно о Восточной Европе - так показали фокус-группы. Если мы будем осторожно вплетать туда украинский нарратив - у него будет больше шансов. Но поскольку сайт неизвестный и новый – нужны классические маркетинговые приемы, кликбейтные заголовки и темы, как минимум для раскрутки и промо, отсюда Шварцнеггер, кокаин в Ирлании и много Илона Маска.

Несколько производственных деталей. Когда для Gaze пишутся тексты или снимаются видео – в работу берут рекомендации по темам от украинских органов власти, а также – та-дам! – гугл трендс по темам в нужных нам странах. Если это неправильно – то как правильно?

[…] За что, в результате, борется The Gaze Media? Если брать британскую аудиторию, то 70% информации они получают из BBC и других локальных цифровых платформ. 30% – это соцсети и мессенжеры, включая тик-ток, снепчат, дискорд и т.д. Именно на эти 30% и можно рассчитывать, создавая вирусный контент для привлечения, или контент, который будет попадать в интерес аудитории.

Отсюда Hidden Angle с Кваком, и сюда же Кухня. Хотелось бы добавить спорт и музыку, потому что эти темы в той же Британии находятся в топе интересов, однако стоимость таких проектов значительно выше тех, что и сейчас активно критикуются. Попадание на такие высококонкурентные рынки занимает достаточно много времени, это не 4 месяца и даже не год. Но если найти ядерную аудиторию, то последует геометрическое нарастание. Очень хорошо бы нам помогли инфлуэнсеры, однако этот рынок оказался еще более закрытым, чем соцсети. А у тех, кто приезжает в Украину, нет времени на какой-то маленький The Gaze - буквально это нам ответил Харрари на просьбу участия в European Edge.

Сейчас проект находится на начальной стадии, когда предпринимаются максимальные усилия, чтобы пробить бетонный потолок. Для этого выбраны разные форматы, таргетируются разные аудитории, есть много кликбейта", - написал Биденко.

Напомним, по данным журналистского расследования Независимого антикоррупционного центра NGL.media., The Gaze публикует на сайте и на цифровой платформе видеохостинга YouTube 7 программ. Четыре из них – кукольное шоу Hidden Angle, общественно-политическая программа Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge – их производит ООО "Маркер Медіа", которое заключило с ГП "Мультимедійна платформа іномовлення України" 12 договоров на производство контента до конца года на общую сумму более 26 млн гривен.

Дороже всего стоит кулинарное шоу – 261 тыс. гривен за 1 выпуск, каждый из которых собирает на YouTube в среднем 900 просмотров. При этом на производство Chefs Next Door уже израсходовано более 8 млн гривен.

"У нас были фокус-группы + исследования, какие темы заходят иностранной аудитории. Плюс есть анализ нашей аудитории - не политические эксперты, а как раз условные "домохозяйки". Так что кухня - это в первую очередь осторожное продвижение украинской кухни, как части европейской именно, в ту аудиторию. Конверсия, к сожалению, низкая. Мы пытаемся зайти на территорию Оливера, Рамзи, других шоу, но нас там минусуют. Ищем другие варианты.

И здесь еще немаловажный момент, что кухня – эвергрин тема, ее можно промотировать годами. Потому и остановились на ней, и органика по ней как раз лучшая", - добавил в комментариях госсекретарь Минкультуры.

Видеоролики The Gaze, кроме сайта, публикуют также на одноименном Youtube-канале, который имеет 6,55 тыс. подписчиков и менее 2,8 млн просмотров.

В общей сложности сайт The Gaze, на разработку и администрирование которого уже потрачено более 11,6 млн гривен, не пользуется спросом - за 4 месяца сайт имеет около 65 тыс. визитов. Для сравнения – англоязычная версия "Укринформа", также финансируемая из госбюджета, за тот же период собрала около 8,8 млн визитов. Зато частный The Kyiv Independent получил за это время более 18 млн визитов.

Как сообщали Українські Новини, Минкультуры потратило более 60 млн гривен на новое англоязычное СМИ, которое никто не читает.