На изготовление только 1 выпуска англоязычного кулинарного шоу Chefs Next Door веб-портал The Gaze, созданный Государственным предприятием "Мультимедійна платформа іномовлення України" ("МПІУ") за деньги Министерства культуры Украины, тратит 261 тыс. гривен бюджетных средств. Всего на производство Chefs Next Door уже израсходовано более 8 млн гривен.

В общем, The Gaze публикует на сайте и на цифровой платформе видеохостинга YouTube 7 программ с не совсем понятной периодичностью. Четыре из них – кукольное шоу Hidden Angle, общественно-политическая программа Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge – производит ООО "Маркер Медиа", которое заключило с ГП "Мультимедійна платформа іномовлення України" 12 договоров на производство контента до конца года на общую сумму более 26 млн гривен.

Дороже всего обходится кулинарное шоу – 261 тыс. гривен за 1 выпуск, каждый из которых собирает на YouTube в среднем 900 просмотров. При этом на производство Chefs Next Door уже израсходовано более 8 млн гривен.

Кукольное шоу Hidden Angle на сайте The Gaze. Кадр видеозаписи

На сегодня официальным владельцем ООО "Маркер Медіа" является 33-летний Денис Сезин из Бучи. Однако до 2016 года компания принадлежала известному российскому шоумену Александру Цекало и белорусу Руслану Сорокину.

Денис Сезин убежден, что созданные им программы имеют большой успех за рубежом, в том числе на телевидении: "Насколько мне известно, там хорошие рейтинги этих программ". Однако его слова противоречат официальному ответу ГП "МПІУ", в котором утверждается, что все программы The Gaze доступны исключительно в онлайне и вообще не транслируются на телевидении.

Видеоролики The Gaze, кроме сайта, публикуют также на одноименном Youtube-канале, который имеет 6,55 тыс. подписчиков и менее 2,8 млн просмотров.

В общей сложности сайт The Gaze, на разработку и администрирование которого уже потрачено более 11,6 млн гривен, не пользуется спросом - за 4 месяца сайт имеет около 65 тыс. визитов. Для сравнения – англоязычная версия "Укринформа", также финансируемая из госбюджета, за тот же период собрала около 8,8 млн визитов. Зато частный The Kyiv Independent получил за это время более 18 млн визитов.

