Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України, радник Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" ("МПІУ") Артем Біденко, коментуючи журналістське розслідування про витрачання 261 тис. гривен з бюджету України на кожен випуск англомовного кулінарного шоу, пояснив, що подібні комедійні та кулінарні шоу необхідні для зацікавлення англомовної публіки та привертання уваги іноземців до українського веб-порталу The Gaze.

Про це посадовець заявив в соціальній мережі Facebook.

"[...] Ще раз тезово. Про Україну прості британці особливо не хочуть читати. Але загалом їм цікаво про Східну Європу - так показали фокус-групи. Якщо ми будемо обережно вплітати туди український наратив – він матиме більше шансів. Але оскільки сайт невідомий і новий – потрібні класичні маркетингові прийоми, клікбейтні заголовки і теми, як мінімум для розкрутки і промо. Звідси Шварцнегер, кокаїн в Ірланії та багато Ілона Маска.

Кілька виробничих деталей. Коли для the Gaze пишуться тексти або знімаються відео – в роботу беруть рекомендації щодо тем від українських органів влади, а також – та-дам! – гугл трендс по темах в потрібних нам країнах. Якщо це неправильно – то як правильно?

[...] За що, в результаті, змагається The Gaze Media? Якщо брати британську аудиторію, то 70% інформації вони отримують з BBC та інших локальних цифрових платформ. 30% - це соцмережі і месенжери, включаючи тікток, снепчат, діскорд і т.д. Саме на ці 30% і можна розраховувати, створюючи вірусний контент для залучення, або ж контент, який буде потрапляти в зацікавлення аудиторії.

Звідси Hidden Angle з Кваком, і сюди ж Кухня. Хотілося б додати спорт та музику, бо ці теми в тій самій Британії знаходяться в топі зацікавлень, однак вартість таких проектів значно вища за ті, що і зараз активно критикуються. Потрапляння на такі висококонкурентні ринки займає досить багато часу, це не 4 місяці, і навіть не рік. Але якщо знайти ядерну аудиторію, потім іде геометричне наростання. Дуже добре б нам допомогли інфлуенсери, однак цей ринок виявився ще закритішим, ніж соцмережі. А ті, хто приїжджає в Україну, не мають часу на якийсь маленький The Gaze - буквально це нам відповів Харрарі на прохання участі в European Edge.

Тож зараз проект знаходиться на початковій стадії, коли робляться максимальні зусилля, щоб пробити бетонну стелю. Для цього вибрано різні формати, таргетуються різні аудиторії, є багато клікбейту", - написав Біденко.

Нагадаємо, за даними журналістського розслідування Незалежного антикорупційного центру NGL.media., загалом The Gaze публікує на сайті та на цифровій платформі відеохостінгу YouTube 7 програм. Чотири з них – лялькове шоу Hidden Angle, суспільно-політична програма Talk For More, кулінарне шоу Chefs Next Door та гумористичне шоу European Edge – виготовляє ТОВ "Маркер Медіа", яке уклало з ДП "Мультимедійна платформа іномовлення" 12 угод на виробництво контенту до кінця року на загальну суму понад 26 млн гривень.

Найдорожче коштує кулінарне шоу – 261 тис. гривень за 1 випуск, кожен з яких збирає на YouTube в середньому 900 переглядів. При цьому на виробництво Chefs Next Door вже витрачено понад 8 млн гривень.

"У нас були фокус-групи + дослідження, які теми заходять іноземній аудиторії. Плюс є аналіз нашої аудиторії - не політичні експерти, а якраз умовні "домогосподарки". Тож кухня - це в першу чергу обережне просування української кухні як частини європейської саме в ту аудиторію. Конверсія, на жаль, низка. Ми намагаємося зайти на територію Олівера, Рамзі, інших шоу, але нас там мінусують. Шукаємо інші варіанти.

І тут ще важливий момент, що кухня - евергрін тема, її можна промотувати роками. Тому й зупинилися на ній, і органіка по ній якраз найкраща", - додав у коментарях держсекретар Мінкультури.

Відеоролики The Gaze, окрім сайту, публікують також на однойменному Youtube-каналі, який має наразі 6,55 тис. підписників і менше 2,8 млн переглядів.

Загалом сайт The Gaze, на розробку і адміністрування якого уже витрачено понад 11,6 млн гривень, не користується попитом - за 4 місяці сайт має трохи близько 65 тис. візитів. Для порівняння – англомовна версія "Укрінформу", яка також фінансується з держбюджету, за той же період зібрала близько 8,8 млн візитів. Натомість приватний The Kyiv Independent отримав за цей час понад 18 млн візитів.

Як повідомляли Українські Новини, Мінкультури витратило понад 60 млн гривень на нове англомовне ЗМІ, яке ніхто не читає.