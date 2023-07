Спутниковыми снимками поврежденного железнодорожного моста поделился профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве.

Он опубликовал два спутниковых снимка железнодорожного моста, сделанных 24 и 30 июля соответственно.

На них видно, что на северной части моста образовалась воронка огромных размеров в том месте, где проходит железнодорожное полотно.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc