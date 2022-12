Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, осведомленных в этом вопросе.

По словам собеседников агентства, новый пакет санкций против России будут официально утвержден в пятницу, 16 декабря.

"Санкции согласованы. Письменная процедура продлиться до завтрашнего полудня", — сказал один из них.

Информацию о согласовании девятого пакета санкций также подтвердил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

