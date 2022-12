Про це пише агентство Reuters із посиланням на європейських дипломатів, обізнаних у цьому питанні.

За словами співрозмовників агентства, новий пакет санкцій проти Росії буде офіційно затверджено в п'ятницю, 16 грудня.

"Санкції узгоджено. Письмова процедура триватиме до завтрашнього полудня", — сказав один із них.

Інформацію про узгодження дев'ятого пакета санкцій також підтвердив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

white smoke: the EU's 9th sanctions package on #Russia agreed! written procedure until noon tomorrow. #Ukraine