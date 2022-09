Об этом в своем Twitter-аккаунте написал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Мы усиливаем нашу поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций и больше изоляции для России", — говорится в сообщении.

Рютте также сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В нем голландский премьер заверил главу государства в поддержке в ответ на объявление в России мобилизации и проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

📞: We are stepping up our support for Ukraine. More weapons, more sanctions, and more isolation for Russia. I stressed this once again when speaking to @ZelenskyyUa, in response to Russia’s mobilisation and illegitimate referenda. Protecting Europe is crucial for our security. pic.twitter.com/3tyQLpCDDQ