Про це у своєму Twitter-акаунті написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Ми підсилюємо нашу підтримку України. Більше зброї, більше санкцій і більше ізоляції для Росії", — йдеться у повідомленні.

Рютте також повідомив, що провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.

У ньому голландський прем'єр запевнив главу держави в підтримці у відповідь на оголошення в Росії мобілізації та проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

📞: We are stepping up our support for Ukraine. More weapons, more sanctions, and more isolation for Russia. I stressed this once again when speaking to @ZelenskyyUa, in response to Russia’s mobilisation and illegitimate referenda. Protecting Europe is crucial for our security. pic.twitter.com/3tyQLpCDDQ