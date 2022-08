Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Нідерланди приєдналися до очолюваної Великою Британією програми навчання військовослужбовців української армії. Нідерландський персонал розпочне свою місію в серпні цього року. Чим більше ми матимемо добре підготовлених бійців, тим ближчою буде наша перемога. Дякую, Кайса Оллонгрен (міністр оборони Нідерландів – ред..), за дружбу та підтримку", – написав Резніков.

The Netherlands has joined the UK-led program of training servicemembers of #UAarmy.

Dutch personnel will start their mission this August.

The more well-trained fighters we have, the closer our victory.

Thanks to @KajsaOllongren for friendship and support.

🇺🇦🤝🇳🇱