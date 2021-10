Фотографии опубликовали на ресурсах NASA.

Снимки сделаны в кратере Езеро, где сейчас находится Perseverance.

"Я вернулся к работе, припарковавшись между этими двумя прекрасными выступами. Я сделал несколько снимков, изучал погоду, ставил химические эксперименты, а также получил обновление программного обеспечения", — говорится на официальной странице Perseverance в Twitter.

Ситуация, когда сигналы с Земли не доходят до переделенных мест Марса, случаются раз в два года.

Сейчас Perseverance собирает на Марсе образцы породы, которые на Землю доставит отдельная специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA.

I’m back to work, parked between these two beautiful outcrops. Been doing some imaging, weather studies, chemistry experiments and getting a software update too.



