Об этом написала пресс-служба Twitter NASA.

"Ingenuity" совершил свой первый полет – это первый полет воздушного судна с двигателем на другой планете!", — говорится в сообщении космического агентства.

Это исторический полет, потому что раньше дроны в атмосфере Марса не запускали. К тому же, это первый случай, когда летательный аппарат осуществил контролируемый полет на планете за пределами Земли.

Марсоход носит имя "Perseverance", что в переводе означает "настойчивость", а вертолет — "Ingenuity", что значает "изобретательность". В НАСА обыгрывают названия обоих устройств и говорят, что "настойчивость доставила нас на Марс, а благодаря изобретательности мы поднимаемся выше".

Работа "Ingenuity" рассчитана на 31 день. Во время полетов на Марсе он должен осуществлять аэрофотосъемку местности вокруг марсохода "Perseverance". Аппарат "Ingenuity" 1,2 м в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG