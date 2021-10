Тепер він знову в строю та надсилає перші після перерви фотографії. Фото опублікували на ресурсах NASA.

Знімки зроблені у кратері Єзеро, де зараз знаходиться Perseverance.

"Я повернувся до роботи, припаркувавшись між цими двома чудовими виступами. Я зробив кілька знімків, вивчав погоду, ставив хімічні експерименти, а також отримав оновлення програмного забезпечення", - йдеться на офіційній сторінці Perseverance у Twitter.

Ситуація, коли сигнали із Землі не доходять до переділених місць Марса, трапляються раз на два роки.

Наразі Perseverance збирає на Марсі зразки породи, які на Землю доставить окрема спеціальна спільна місія Європейського космічного агентства (ЄКА) та NASA.

I’m back to work, parked between these two beautiful outcrops. Been doing some imaging, weather studies, chemistry experiments and getting a software update too.



Latest pics: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/6KpVxVscbt