Ученые Базилии обнаружили в яде змеи жараракусу молекулу, которая подавляет размножение коронавирусной инфекции, не причиняя вреда другим клеткам. Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на журнал Molecules, передают Українські Новини.

Исследование показало, что молекула, вырабатываемая гадюкой жараракусу, одной из крупнейших змей в Бразилии, снижает способность коронавируса к размножению на 75%. Этот фрагмент представляет собой пептид или цепочку аминокислот, которые могут соединяться с ферментом коронавируса под названием PLPro, активно участвующего в размножении вируса.

"Мы смогли показать, что этот компонент змеиного яда способен подавлять очень важный белок вируса. Одним из компонентов яда, продемонстрированного в этом исследовании, является то, что он имеет потенциал развития. Это долгий путь, мы сделали первые шаги", — сказал Рафаэль Гвидо, один из участников исследования.

Как пояснил ученый, его коллеги опасаются, что люди начнут охотиться за этими змеями по всей Бразилии в надежде спастись от коронавируса. Но Гвидо отметил, что в случае с COVID-19 и жараракусу это бесполезно.

"Это важное открытие? Несомненно, это так, но погоня за животным — это не то, как это будет решено. Обнаруженный компонент - это всего лишь часть яда, это не сам яд, который сейчас вылечит коронавирус", — подчеркнул исследователь.

Как сообщали Українські Новини, 5 августа генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что человечество находится на пороге стремительного ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

При этом ученые назвали штамм "Дельта" коронавируса самым патогенным среди остальных мутаций.

В свою очередь, американские компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc заявили о начале испытаний экспериментальных противовирусных таблеток от Covid-19.