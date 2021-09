Вчені Бразилії виявили в отруті змії жараракусу молекулу, яка пригнічує розмноження коронавірусної інфекції, не завдаючи шкоди іншим клітинам. Про це повідомляє SkyNews із посиланням на журнал Molecules, передають Українські Новини.

Дослідження показало, що молекула, яка виробляється гадюкою жараракусу, однією з найбільших змій у Бразилії, знижує здатність коронавірусу до розмноження на 75%. Цей фрагмент являє собою пептид або ланцюжок амінокислот, які можуть з'єднуватися з ферментом коронавірусу під назвою PLPro, який бере участь у розмноженні вірусу.

"Ми змогли показати, що цей компонент зміїної отрути здатний пригнічувати дуже важливий білок вірусу. Одним із компонентів отрути, продемонстрованої в цьому дослідженні, є те, що воно має потенціал розвитку. Це довгий шлях, ми зробили перші кроки", – сказав Рафаель Гвідо, один із учасників дослідження.

Як пояснив учений, його колеги побоюються, що люди почнуть полювати за цими зміями по всій Бразилії в надії врятуватися від коронавірусу. Але Гвідо зазначив, що у випадку з COVID-19 і жараракусу це марно.

"Це важливе відкриття? Безсумнівно, це так, але гонитва за твариною - це не те, як це буде вирішено. Виявлений компонент – це всього лише частина отрути, це не сам отрута, яка зараз вилікує коронавірус", – підкреслив дослідник.

Як повідомляли Українські Новини, 5 серпня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що людство перебуває на порозі стрімкого погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

При цьому вчені назвали штам "Дельта" коронавірусу найпатогеннішим серед інших мутацій.

Своєю чергою американські компанії Pfizer Inc і Merck & Co Inc заявили про початок випробувань експериментальних противірусних таблеток від Covid-19.

