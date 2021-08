Атаку подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey стал результатом комплексной атаки, которая привела к гибели среди военных США и гражданского населения. Мы также можем подтвердить по крайней мере один другой взрыв в гостинице Baron или около него, недалеко от ворот Abbey", — написал Кирби.

В СМИ сообщают, что второй взрыв прогремел спустя 2 часа после первого. Источник в администрации президента США сообщил, что террористическая группировка "Исламское государство" ответственна за теракт у аэропорта Кабула.

Второй взрыв мог быть осуществлён при помощи начинённого взрывчаткой автомобиля.

СМИ публикуют видео с места событий. Судя по ним, пострадавших не меньше десятка.

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan