Атаку підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт Abbey став результатом комплексної атаки, яка призвела до загибелі серед військових США і цивільного населення. Ми також можемо підтвердити принаймні один інший вибух в готелі Baron або біля нього, недалеко від воріт Abbey", - написав Кірбі.

У ЗМІ повідомляють, що другий вибух прогримів через 2 години після першого. Джерело в адміністрації президента США повідомило, що терористичне угруповання "Ісламська держава" відповідальна за теракт у аеропорту Кабула.

Другий вибух міг бути здійснений за допомогою начиненого вибухівкою автомобіля.

ЗМІ публікують відео з місця подій. Судячи з ним, постраждалих не менше десятка.

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan