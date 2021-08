После захвата талибами столицы Афганистана население бросилось бежать из Кабула. Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту города, вынуждены были открыть огонь в воздух в понедельник утром из-за наплыва желающих улететь и давки.

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться в военно-транспортные самолеты.

Как пишет The Guardian, в самом Кабуле на улицах тихо и пустынно. "Странно видеть пустые улицы без дипломатических конвоев, больших машины с пушками. Я продолжу печь здесь хлеб, но заработаю очень маленькие деньги. Охранники, которые были моими друзьями, ушли", - сказал Гул Мохаммед Хаким, пекарь из магазинчика в этом районе.

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Кроме того, как сообщает Tele1, после взлета люди выпадают из самолета.

На видео, опубликованном в Твиттере информационного агентства Aswaka News Agency, видно, что двух людей сбросили с самолета над домами людей.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

По другим данным, люди, зацепившись за стойку шасси и элементы самолета, сами не удерживаются и падают.

На другом видео показано, как люди бегут за взлетающим самолетом и цепляются за его шасси и другие выступающие элементы.

This Plan George. People in desperation tried to hang to it.. pic.twitter.com/c4UUYJH2P3 — ABDUL QAHIR (@AbdulQahir92) August 16, 2021

Кроме того, по меньшей мере пять человек были убиты в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.

Как сообщали Українські Новини, 12 августа талибы выбили правительственные войска из Кандагара и Герата — крупнейших после Кабула городов Афганистана.

Эскалация противостояния между правительственными войсками и талибами началась после решения США и их союзников по НАТО о выводе войск из Афганистана.

Тем временем, президент Афганистана сбежал из страны, а Украина вывезла 80 своих граждан из захваченного талибами Афганистана.