Об этом в Twitter написал представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Информация о жертвах пока неясна. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", — говорится в сообщении.

Кроме того, СМИ сообщают о стрельбе у ворот аэропорта.

Правительства США, Великобритании и Австралии уже предупредили своих сограждан, чтобы те не ехали в аэропорт из-за террористической угрозы.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.