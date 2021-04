Кэрри Маллиган для выхода в свет выбрала длинное платье золотистого цвета от бренда Valentino Couture.

Best Actress nominee Carey Mulligan in #Oscars gold pic.twitter.com/9wfLGMQOEv

Ариана Дебозе вышла на публику в ярком оранжевом платье с вырезами.

Актриса Реджина Кинг появилась на красной дорожке в небесно-голубом платье, которое Louis Vuitton пошил для актрисы. Рукава наряда напоминают крылья бабочки, а подол расшит кристаллами, чтобы блистать во всех смыслах.

Аманда Сейфрид была в воздушном красном платье Giorgio Armani Privé с глубоким вырезом. Королевский наряд дополнили утонченные украшения Forevermark.

Academy Award nominee Amanda Seyfried photographed by Kwaku Alston for the #Oscars pic.twitter.com/6zA4pmHfY8