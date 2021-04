В ночь на 26 апреля состоялось вручение самой престижной кинопремии года. Американская академия кинематографических искусств и наук на 93-й церемонии вручила статуэтку "Оскара" фильму "Земля кочевников" (Nomadland) китайского режиссера Хлои Чжао.

За церемонией награждения можно было наблюдать онлайн.

Anthony Hopkins received the best actor award at the #Oscars on Sunday for his towering performance as a London patriarch struggling with dementia in the drama “The Father.” Hopkins, 83, is now the oldest actor to ever win an Oscar. https://t.co/ereijN96vv — The New York Times (@nytimes) April 26, 2021

"Земля кочевников" о жителях США, которые продают свои дома, бросают привычную жизнь и отправляются в путь, кочуя по стране в поисках мечты. Получив статуэтку, режиссер сказала, что награда присуждается "всем, у кого есть вера и смелость, чтобы сохранить добро в себе ... и друг в друге".

Лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд, которая сыграла в "Земле кочевников". Лучшим актером Энтони Хопкинс за фильм "Отец".

Статуэтку за лучшую женскую роль второго плана получила Юн Ю Чжун из фильма "Минар". Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя из фильма "Иуда и чёрный мессия".

Проникновенный мультфильм "Душа" стал первым удостоенным "Оскара" мультфильмом от Pixar с темнокожим героем. А лента о безудержном веселье "Еще по одной" (Another Round) — лучшим художественным фильмом на иностранном языке.

Остальной список победителей выглядит так:

Лучший оригинальный сценарий – Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон "Отец"

Лучший грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший костюм – "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший режиссер – Хлоя Чжао "Земля кочевников"

Лучший звук – "Звук металла"

Лучший короткометражный фильм – "Два далёких незнакомца"

Лучший короткометражный документальный фильм – "Коллетт"

Лучший полнометражный документальный фильм – "Мой учитель-осьминог"

Лучшие визуальные эффекты – "Довод"

Лучшая работа художника-постановщика – "Манк"

Лучшая операторская работа - " Манк"

Лучший монтаж – "Звук металла"

Лучшая музыка к фильму – "Душа"

Лучший саундтрек – Fight For You ("Иуда и чёрный мессия")

Перед объявлением победителей в главных категориях показали видео In Memoriam – дань памяти деятелям киноиндустрии, которые скончались за этот год.

Как сообщали Українські Новини, лучшим фильмом 2020 года стала лента "Паразиты".

Лучшим актером в 2020 году был признан Хоакин Феникс за роль Джокера в драме Тодда Филлипса, а лучшей актрисой — Рене Зельвеггер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

