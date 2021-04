Суд предоставил Национальной полиции временный доступ к вещам и документам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делу о закупке искусственных футбольных полей.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

В рамках досудебного расследования Нацполиция допросила 17 свидетелей, провела обыски в Украинской ассоциации футбола (УАФ) и по месту проживания некоторых свидетелей, а также получила разрешение суда на временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении УЕФА, банков "Ceska sporitelna, a.s", "Bank of Cyprus LTD" для дальнейшего обращения с запросом о международной о международной правовой помощи в компетентные органы иностранных государств.

В рамках дела Нацполиция хочет еще раз допросить некоторых свидетелей, а также провести их перекрестный допрос и ряд экспертиз.

Расследование дела продлено решение киевского суда до 18 октября.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Национальное антикоррупционного бюро провело обыски в УАФ.

Генпрокуратура ранее получила доступ к документам УАФ по делу о закупке искусственных футбольных полей.

Ранее в ходе обысков по делу о закупке искусственных футбольных полей правоохранители изъяли футбольные мячи, а также алкоголь.

В июне 2018 года детективы НАБУ начали расследовать возможное злоупотребление властью чиновниками при выделении бюджетных средств и закупке услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.