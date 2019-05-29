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29 мая 2019, среда, 09:18 1080 Дополнено
Силовые структуры 2019-05-29T12:49:41+03:00
Українські Новини
НАБУ провело обыски в подконтрольных фирмах ФФУ: изъяли футбольные мячи и водку

НАБУ провело обыски в подконтрольных фирмах ФФУ: изъяли футбольные мячи и водку

Федерация футбола Украины. Фото: ФФУ
Федерация футбола Украины. Фото: ФФУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в зданиях фирм, подконтрольных Федерации футбола Украины.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела о разворовывании госсредств при закупке искусственных футбольных полей.

"Изъяли футбольные мячи и водку", - сказал он.

Также была изъята документация.

Обыск состоялся в апреле.

Как сообщали Українські Новини, Генпрокуратура получила доступ к документам ФФУ по делу о закупке искусственных футбольных полей.

НАБУ завело дело на главу ФФУ Павелко после скандального сюжета на ТВ.

Автор расследования о хищениях в ФФУ пожаловался на запугивание телеканала Zik Президентом Федерации футбола.

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