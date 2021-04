Видео с поджиганием карты журнал Time опубликовал на своей странице в Twitter.

Карту создала малазийская художница Ред Хун Йи. Карту она создавала не одна, а в команде из 6 человек. На это у них ушло две недели. В итоге они построили карту мира размером 2,3 на 3 метра, поместили на нее спички с зелеными наконечниками, символизирующими деревья, и подожгли их.

Такой перворманс они сделали для того, чтобы показать: глобальный климатический кризис затрагивает всех на земле, независимо от того, где он живет. Time отмечает, что за свою почти 100-летнюю историю произведение искусства, использованное для обложки, еще никогда не подвергалось таким радикальным изменениям.

Выпуск журнала с подожженной картой на обложке выйдет 26 апреля.

Climate Is Everything: How the pandemic can lead us to a better, greener world https://t.co/AhHEIkksj6 pic.twitter.com/uZuhljx6Jl