После совместной работы над святыми кроссовками Иисуса Христа, Nike подает иск к бруклинскому артколективу MSCHF из-за противоречивой пары "обувь Сатаны", которая содержит каплю настоящей человеческой крови в подошвах. Об этом пишет BBC Украина.

Кроссовки стоимостью 1018 долларов, на которых перевернутый крест, пентаграмма и слова "Лука 10:18", изготовили из модифицированных Nike Air Max 97s.

Кроссовки. Фото: MSCHF

MSCHF выпустил 666 пар обуви в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X в понедельник и сообщил, что они были распроданы менее чем за минуту.

Nike заявляет о нарушении прав на торговую марку.

Черно-красные кроссовки выпустили в понедельник, что совпало с запуском последней песни Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name), которая дебютировала на YouTube в прошлую пятницу.

В музыкальном видео рэпер соскальзывает по шесту из рая в ад, одетый в пару таких кроссовок.

Такой образ и обувь отсылают к библейскому стиху Луки 10:18 - "И Он сказал им: "Я видел, как Сатана падал, как молния с неба".

Каждый ботинок имеет фирменную амортизирующую подошву Nike, содержащий 60 кубических сантиметров красных чернил и одну каплю человеческой крови, взятой у членов артколектива.

Nike просит суд запретить MSCHF продавать обувь и использовать знаменитый фирменный логотип компании.

"MSCHF и их несанкционированная "обувь Сатаны", могут вызвать путаницу и создать ложную ассоциацию между продуктами MSCHF и Nike", - говорится в иске спортивного гиганта.

Напомним, ранее Nike создала коллекцию хиджабов и купальников для спортсменок-мусульманок.

