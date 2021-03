Nike подає позов до Бруклінського артколективу MSCHF через суперечливу пару "взуття Сатани", яка містить краплю справжньої людської крові в підошвах. Про це пише BBC Україна .

Кросівки вартістю 1018 доларів, на яких перевернутий хрест, пентаграма і слова "Лука 10:18", виготовили з модифікованих Nike Air Max 97s.

Кросівки. Фото: MSCHF

MSCHF випустив 666 пар взуття у співпраці з репером Lil Nas X в понеділок і повідомив, що вони були розпродані менш ніж за хвилину.

Nike заявляє про порушення прав на торговельну марку.

Чорно-червоні кросівки випустили в понеділок, що збіглося з запуском останньої пісні Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name), яка дебютувала на YouTube минулої п'ятниці.

У музичному відео репер зісковзує по жердині з раю в пекло, одягнений в пару таких кросівок.

Такий образ і взуття відсилають до біблійного вірша Луки 10:18 – "І Він сказав їм: "Я бачив, як Сатана падав, як блискавка з неба".

Кожен черевик має фірмову амортизуючу підошву Nike, що містить 60 кубічних сантиметрів червоного чорнила та одну краплю людської крові, взяту у членів артколектива.

Nike просить суд заборонити MSCHF продавати взуття та використовувати знаменитий фірмовий логотип компанії.

"MSCHF і їх несанкціоноване "взуття Сатани", можуть викликати плутанину і створити помилкову асоціацію між продуктами MSCHF і Nike", – йдеться в позові спортивного гіганта.

