Активное извержение началось с юго-восточного кратера, с выброса мощного облака пепла, который распространяется на юг, и потока лавы.

Повышенную активность вулкана Национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал во вторник 16 февраля, вскоре началось непосредственно извержение.

Облако пепла настолько густое, что ближайшие к вулкану села покрыло несколькими сантиметрами пепла.

Команда аэропорта Катании, крупнейшего аэропорта на юге страны, решила приостановить его работу из-за активности вулкана.

Столб дыма и пепла над кратером достигает высоты более 1 км, что вместе с плохой видимостью создает риски для безопасности полетов.





