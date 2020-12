Об этом сообщают в пресс-службе космического управления в Китае.

Модуль приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР. Сейчас специалисты готовятся перевезти капсулу в безопасное место, где ее откроют и начнут изучать лунные экземпляры.

Это первый случай после 1976 года, когда лунный грунт смог попасть на нашу планету.

Chang'e-5 Moon Mission Update:

Personnel are securing the location of China’s Chang'e-5 returner and are waiting for the ground crew to arrive. The ground crew will assess the capsule and manipulate the lunar lander, eventually moving it to a secure location. pic.twitter.com/aY5BWOWNZH