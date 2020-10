Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся на стратосферной немецко-американской обсерватории SOFIA, установленной на борту самолета Boeing 747.

"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA", - сообщил в своем Twitter глава агентства Джим Брайденстайн.



"Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis", - добавил он.



Молекулы воды обнаружены в южном полушарии Луны в кратере Клавий, который видно с Земли. Согласно полученным данным, в кубическом метре почвы в этом кратере находится 0,3 литра воды.



Ранее считалось, что вода на Луне может быть в кратерах на его обратной стороне, которую не видно с поверхности Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.





NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod