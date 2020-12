В то время как Google опубликовал рейтинг самых популярных видео в 2020, Spotify - самый популярный в мире аудиостриминговый сервис по подписке - проанализировал, какую музыку выбирали 320 миллионов пользователей из разных стран в 2020 году, и собрал треки и исполнителей, которым отдавали предпочтение украинские слушатели с момента запуска сервиса в Украине 15 июля.

Также, сегодня, 2-го декабря, украинским пользователям в приложении стала доступна персональная статистика прослушивания музыки с момента запуска сервиса 15 июля. Она поможет узнать, какие треки и исполнители полюбились больше всего, а также покажет, сколько времени пользователи слушали музыку и какие жанры преобладали. Статистика индивидуальна для каждого пользователя Spotify.



Музыка и соцсети



Уходящий год прошел под знаком социального дистанцирования и удаленной работы, поэтому слушатели стали больше использовать музыку при общении со своими друзьями в социальных сетях. Чаще всего украинские пользователи Spotify делились любимыми треками в историях Instagram, где особой популярностью пользовалась бодрая композиция "Танцы" рок-коллектива ssshhhiiittt!. Также слушатели часто делились романтичным треком "we fell in love in october" от инди-поп исполнительницы girl in red, песней "Sweater Weather" инди-рок группы The Neighbourhood и меланхоличным треком "Star Shopping" в стиле эмо-рэп.

Трендом года стал рэп, но рок и поп тоже популярны



Интересы многих слушателей Spotify в Украине в 2020 году соответствовали глобальным трендам. В топе музыкантов лидируют исполнители рэпа - kizaru, MORGENSHTERN, Скриптонит, Макс Корж, ЛСП. Так же и с топом альбомов: большая часть — это альбомы представителей рэп-сцены.

Тем не менее смесь жанров заметна в рейтинге лучших треков. Здесь хип-хоп треки "Дежавю" (kizaru) и "Cadillac" (MORGENSHTERN, Элджей) соседствуют с поп-хитами "Снова я напиваюсь" от SLAVA MARLOW и "Поболело и прошло" от HENSY.

Самое большое разнообразие вкусов среди украинских слушателей Spotify демонстрирует топ-5 популярных групп, в котором лидирует жанр K-Pop. Список возглавил корейский бой-бенд BTS, который в 2020 году стал мировым феноменом. Их первый англоязычный сингл "Dynamite" установил глобальный рекорд Spotify (12.6 миллионов прослушиваний в первые 24 часа).

Кроме этого, в топ попала панк-группа Король и Шут и представители металла Rammstein, которые объявили в июне 2020 года о том, что работают над новыми треками. И, конечно, не обошлось без хип-хопа – в пятерку лучших коллективов вошла американская группа $uicideboy$.

Топ исполнительниц



В рейтинге самых популярных исполнительниц почти все места заняли мировые звезды. Чаще всего украинские пользователи слушали триумфатора самой престижной музыкальной премии Грэмми-2020 Billie Eilish, а также Ariana Grande, которую в 2019 году Spotify назвал самой популярной артисткой десятилетия. В топ-5 попала и Dua Lipa, чей альбом "Future Nostalgia" в апреле 2020 года побил рекорды Spotify как самый прослушиваемый в день альбом, записанный исполнительницей из Великобритании. Украинским слушателям приглянулось и творчество Halsey - автора хитов "Closer" в дуэте с The Chainsmokers и "New Americana".

Итоги года Spotify в Украине



Топ-5 исполнителей



kizaru,

MORGENSHTERN,

Скриптонит,

Макс Корж,

ЛСП

Топ-5 исполнительниц



Billie Eilish

Ariana Grande

Zivert

Dua Lipa

Halsey

Топ-5 групп



BTS

Miyagi & Andy Panda

Король и Шут

$uicideBoy$

Rammstein

Toп-5 треков



"Снова я напиваюсь", SLAVA MARLOW

"Дежавю", kizaru

"Blinding Lights", The Weeknd

"Cadillac", MORGENSHTERN, Элджей

"Поболело и прошло", HENSY

Toп-5 альбомов



"BORN TO TRAP", kizaru

"YAMAKASI", Miyagi & Andy Panda

"OLD BLOOD", Вoulevard Depo

"Karmageddon", kizaru

"After Hours" The Weeknd

Под какое настроение чаще всего искали музыку?



Жизнерадостное

Счастливое

Расслабленное

Уверенное

Спокойное

Топ-5 треков, которыми делились в Instagram



"Танцы", ssshhhiiittt!

"Star Shopping", Lil Peep

"we fell in love in october", girl in red

"Положение", Скриптонит

"Sweater Weather", The Neighbourhood

Итоги года Spotify в мире

Топ-5 исполнителей



Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Топ-5 исполнительниц



Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Топ-5 альбомов



Bad Bunny - "YHLQMDLG"

The Weeknd - "After Hours"

Post Malone - "Hollywood’s Bleeding"

Harry Styles - "Fine Line"

Dua Lipa - "Future Nostalgia"

Топ-5 треков



The Weeknd - "Blinding Lights"

Tones and I - "Dance Monkey"

Roddy Ricch - "The Box"

Imanbek, SAINt JHN - "Roses - Imanbek Remix"

Dua Lipa - "Don’t Start Now"



Как сообщали Українські Новини, Google теперь может найти песню, если просто напеть или насвистеть мелодию.



Кроме того, какие преимущества Spotify и чем отличается от других.

