Сообщается, что инцидент произошел в городе Спийкенисе, неподалеку Роттердама, где поезд метро пробил барьер в конце колеи.

Машинисту поезда удалось спастись благодаря удачно размещенной художественной инсталляции хвостов китов, один из которых задержал поезд и не дал ему упасть вниз.

"Но вместо того, чтобы упасть с 10-метровой высоты, он драматически завис в воздухе, аккуратно расположившись на огромной скульптуре китового хвоста на станции метро De Akkers.

Вагоны поезда были пусты, кроме машиниста там никого не было", – сообщает BBC.

Машинист смог самостоятельно покинуть поезд. Он не пострадал.

Теперь местные власти думают о том, как безопасно снять поезд с инсталляции.

Скульптура под названием "Китовьи хвосты" является работой архитектора и художника Маартена Струиса. Ее установили в воде в конце колеи в 2002 году.

"Она стоит там почти 20 лет, и ... можно ожидать, что пластик станет тоньше, но это, пожалуй, не так.

Я никогда и представить не мог этого", – сказал Струис.

An elevated tram rammed past the end of its tracks in Rotterdam, Netherlands on Monday morning and nearly plunged 32 feet, but instead was saved by the tail of a whale statue coincidentally named "Saved by a Whale's Tale.” No one was injured. pic.twitter.com/zlHVGT9TPe