Так, сообщается, что к середине боя букмекеры, считавшие Ломаченко безоговорочным фаворитом перед стартом, кардинально изменили коэффициенты в пользу американца.

Отмечается, что 11-й раунд Ломаченко провел отлично, но в 12-м Лопес смог сдержать натиск, хотя Ломаченко уже откровенно шел вразмен.

После боя финального гонга Лопес поднял руки вверх, Ломаченко – не скрывал разочарования.

Также отмечается, что решение судей было единогласным: 116-112, 119-109, 117-108 в пользу Теофимо Лопеса.

You were waiting for Loma to step on the gas?



Round 8 just got everyone to the edge of their seats. 👀#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Esv1AERusU