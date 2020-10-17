В МОЗ рассказали, что нужно сделать украинцам на самоизоляции, чтобы проголосовать на выборах

Избирателям на самоизоляции необходимо подать заявление в избирательный участок для голосования по месту пребывания.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Эти выборы будут отличаться от всех предыдущих. В таких условиях мы их еще не проводили, в условиях такого дополнительного вызова, как COVID-19...", - сказал министр.

Степанов отметил, что Министерство здравоохранения предоставило соответствующие рекомендации по проведению выборов Центральной избирательной комиссии, Киевской городской госадминистрации и областным госадминистрациям, касающиеся технических моментов.

Министр объяснил, как будут голосовать избиратели, находящиеся на самоизоляции, которым рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания.

"Избирателям, которые готовы проголосовать по месту пребывания, необходимо не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​выборов, 23 октября, подать заявление (в избирательный участок) с добавленной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение об их включении в выписку из списка избирателей для голосования по месту их пребывания... Избирателю, который находится на самоизоляции, чтобы проголосовать, необходимо иметь от врача или учреждения здравоохранения выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей о направлении рецептов электронной системы здравоохранения", - сказал Степанов.

Как сообщали Українські новини, 25 октября в Украине состоятся местные выборы.

Также ЦИК утвердила формы протоколов терризбирокомов об итогах голосования.

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