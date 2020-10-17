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17 октября 2020, суббота, 16:27 494
Выборы 2020-10-17T18:15:01+03:00
Українські Новини
В МОЗ рассказали, что нужно сделать украинцам на самоизоляции, чтобы проголосовать на выборах

В МОЗ рассказали, что нужно сделать украинцам на самоизоляции, чтобы проголосовать на выборах

Ольга Фандорина
Выборы, Голосование, Голосование на выборах, самоизоляция, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: censor.net
Выборы. Фото: censor.net

Избирателям на самоизоляции необходимо подать заявление в избирательный участок для голосования по месту пребывания.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Эти выборы будут отличаться от всех предыдущих. В таких условиях мы их еще не проводили, в условиях такого дополнительного вызова, как COVID-19...", - сказал министр.

Степанов отметил, что Министерство здравоохранения предоставило соответствующие рекомендации по проведению выборов Центральной избирательной комиссии, Киевской городской госадминистрации и областным госадминистрациям, касающиеся технических моментов.

Министр объяснил, как будут голосовать избиратели, находящиеся на самоизоляции, которым рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания.

"Избирателям, которые готовы проголосовать по месту пребывания, необходимо не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​выборов, 23 октября, подать заявление (в избирательный участок) с добавленной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение об их включении в выписку из списка избирателей для голосования по месту их пребывания... Избирателю, который находится на самоизоляции, чтобы проголосовать, необходимо иметь от врача или учреждения здравоохранения выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей о направлении рецептов электронной системы здравоохранения", - сказал Степанов.

Как сообщали Українські новини, 25 октября в Украине состоятся местные выборы.

Также ЦИК утвердила формы протоколов терризбирокомов об итогах голосования.

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В МОЗ рассказали, что нужно сделать украинцам на самоизоляции, чтобы проголосовать на выборах
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