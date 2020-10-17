В Минздраве назвали условие введения тотального "локдауна" в Украине

Введение жесткого карантина в Украине будут рассматривать только в случае крайней необходимости, на данный момент система здравоохранения справляется. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна - это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", - добавил он.

Ляшко считает, что на данный момент медицинская система справляется.

"Сегодня мы регистрируем по 5 000 - 5 700 случаев в Украине - коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тыс. - будем справляться... Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных", - сказал Ляшко.

Он еще раз попросил граждан соблюдать противоэпидемические правила.

Также с понедельника Киев остается в "оранжевой" карантинной зоне, а семь областных центров попадают в "красную".

Тем временем, за сутки в Киеве увеличилась смертность от коронавируса.

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