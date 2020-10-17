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  • После масштабного ливня Киев "поплыл": залиты подземные переходы, транспорт не может проехать
17 октября 2020, суббота, 15:28 153
Политика 2020-10-17T15:28:34+03:00
Українські Новини
После масштабного ливня Киев "поплыл": залиты подземные переходы, транспорт не может проехать

После масштабного ливня Киев "поплыл": залиты подземные переходы, транспорт не может проехать

Ольга Фандорина
Ливень, Дождь, Потоп, Затопление, Ливень в Киеве, Дождь в Киеве

Сегодня, 17 октября, после прогнозируемого синоптиками сильного ливня Киев оказался неготов к непогоде, основные магистрали столицы залило водой, подземные переходы затопило по самый потолок. Жители Киева публикуют свои фото и видео последствий непогоды в столице. Ливень затрудняет движение транспорта. Об этом сообщает полиция Киева

Киевляне винят в том, что вода не уходит с улиц, забитые листьями и мусором ливнестоки.

Забитые ливнестоки. Фото: facebook.com/olya.kaminska.1Забитые ливнестоки. Фото: facebook.com/olya.kaminska.1

Полиция сообщила о подтоплении проезжей части на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской, Филиппа Козицкого, Новопироговской, Сырецкой, Кирилловской, Копылевской, Брожко и Изюмской.

Граждан призывают избегать поездок, в частности, на подтопленных улицах. 

По состоянию на 14:00 движение транспортных средств восстановлено на улицах Уманский, Искровской и Филиппа Козицкого. Там КП ШЕУ откачало воду из подтопленных территорий. На улице Кирилловской восстановлено движение трамваев.

На некоторых улицах столицы движение заблокировано полностью. Поваленные деревья тоже затрудняют движение автомобилей и общественного транспорта.

Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого, улицах Новопироговской, Сырецкой, Кирилловской и Копылевской. На Кирилловской остановлено движение трамваев.

Из-за затопления на улицах Приорской и Автозаводской патруль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.

Житель Киева Влад Антонов на своей странице в Facebook опубликовал несколько видео с подтоплениями в разных районах. В очередной раз призвал граждан никуда не выезжать, потому что "очень много авто утонуло".

 

Как сообщали Українські Новини, ливень парализовал движение в Киеве на левом берегу: остановилось движение троллейбусов.

В то время как на выходных Украину наклон холодный циклон с сильными дождями и резким похолоданием, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительных дождях и порывах ветра в Украине.

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