Европейский совет (главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза) призывает Россию не прекращать участие в консультациях с Нидерландами и Австралией по делу о крушении 17 июля 2014 года в Донецкой области самолета компании Boeing малазийских авиалиний рейса MH17 "Амстердам - Куала-Лумпур".

Об этом говорится в заключениях Евросовета, принятых по итогам заседания 15-16 октября, передают Українськi Новини.

"Европейский совет призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РФ касательно катастрофы рейса MH17. Спустя более 6 лет после этого трагического события 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают правосудия. Евросовет поддерживает все усилия по установлению истины, справедливости и ответственности в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - сказано в нем.

15 октября Россия заявила о выходе из трехсторонних консультаций из-за подачи Нидерландами межгосударственной жалобы против нее в Европейский суд по правам человека.

При этом РФ намерена продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, в результате того, что 17 июля 2014 пассажирский самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук" в Донецкой области, погибли 298 человек.

Позэе стало известно, что фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму.

Также ни один из обвиняемых не явился на суд по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17.

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