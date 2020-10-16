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16 октября 2020, пятница, 23:50 78
Политика 2020-10-17T00:15:01+03:00
Українські Новини
ЕС призвал Россию не прекращать консультации по сбитому рейсу MH17

ЕС призвал Россию не прекращать консультации по сбитому рейсу MH17

Кира Молчанова
Россия, ЕС, Нидерланды, Малазия, MH17, MH17 катастрофа Boeing в Донецке, Boeing MH17
MH17, Boeing-777.
MH17, Boeing-777.

Европейский совет (главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза) призывает Россию не прекращать участие в консультациях с Нидерландами и Австралией по делу о крушении 17 июля 2014 года в Донецкой области самолета компании Boeing малазийских авиалиний рейса MH17 "Амстердам - Куала-Лумпур".

Об этом говорится в заключениях Евросовета, принятых по итогам заседания 15-16 октября, передают Українськi Новини.

"Европейский совет призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РФ касательно катастрофы рейса MH17. Спустя более 6 лет после этого трагического события 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают правосудия. Евросовет поддерживает все усилия по установлению истины, справедливости и ответственности в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - сказано в нем.

15 октября Россия заявила о выходе из трехсторонних консультаций из-за подачи Нидерландами межгосударственной жалобы против нее в Европейский суд по правам человека.

При этом РФ намерена продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, в результате того, что 17 июля 2014 пассажирский самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук" в Донецкой области, погибли 298 человек.

Позэе стало известно, что фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму.

Также ни один из обвиняемых не явился на суд по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17.

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