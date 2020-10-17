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  • У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог
17 октября 2020, суббота, 05:00 41
Lifestyle 2020-10-17T05:00:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу Овны, Скорпионы и Рыбы легко могли добиться успеха в делах, сегодня Близнецы, Раки и Водолеи столкнутся с неприятностями в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в субботу, 17 октября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

У Близнецов будет не самый лучший день. Дела будут идти со скрипом, при решении вопросов могут возникать сложности. Однако звезды уверяют, что если представители знака приспособятся к текущей обстановке, то смогут со всем справиться. Во второй половине дня непредвиденные обстоятельства заставят отказаться от запланированных важных дел. Также в этот день будьте осмотрительны с деньгами, высока вероятность потерь, краж.

Рак

В субботу представителям знака не стоит преувеличивать своих возможностей. Кроме того, в этот период не стоит рассчитывать на серьезную помощь со стороны. Звезды советуют трезво смотреть на вещи, реально оценивать свои возможности в это время и не завышать требований к себе. В случае возникновения трудностей в делах не следует паниковать, спокойная оценка ситуации поможет найти верное решение и быстро исправить недочеты.

Водолей

У Водолеев будет сложный день, в делах они могут наткнуться на подводные камни. Также может появиться впечатление, что трудности непреодолимы. Но звезды уверяют, если представители знака будут реально оценивать ситуацию и анализировать все мелочи, то все получится, трудности будут преодолены. Вечером Водолеи могут получить долгожданное известие от людей, которые живут далеко.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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