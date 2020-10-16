В МОН рассказали о новых правилах "дистанционки". На нее переведут не всех

После того, как школьников рекомендовали пораньше отправить на каникулы, а студентов перевести на дистанционное обучение, в Министерстве образования Украины обновили правила "дистанционки".

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Нововведения вступили в силу с 16 октября.

В них отмечается, что на дистанционную форму обучения ребенка могут перевести только добровольно после того, как родители напишут соответствующее заявление. Однако переводить на нее будут не всех.

"Теперь для обучения по дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов) - такую ​​возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории", - говорится в сообщении.

При дистанционном обучении обязательно должны учитываться интересы учащихся:

организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярную и содержательную взаимодействие учителей с учениками;

при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказания им поддержки в образовательном процессе;

для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников - телефонной, почтовой связи и тому подобное;

организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

В рекомендациях говорится, что дистанционно обучать учителя смогут только в свое рабочее время.

Как сообщали Українські новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах.

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