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16 жовтня 2020, пʼятниця, 22:34 9
Суспільство 2020-10-16T23:45:01+03:00
Українські Новини
У МОН розповіли про нові правила дистанційного навчання

У МОН розповіли про нові правила дистанційного навчання

Кира Молчанова
МОН, Міносвіти, Навчання, Дистанційне навчання
Школа. Фото: Pexels
Школа. Фото: Pexels

Після того, як школярів рекомендували раніше відправити на канікули, а студентів перевести на дистанційне навчання, в Міністерстві освіти України оновили правила "дистанційки".  

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Нововведення набрали чинності з 16 жовтня.

У них зазначається, що на дистанційну форму навчання дитини можуть перевести тільки добровільно після того, як батьки напишуть відповідну заяву. Однак переводити на неї будуть не всіх.

"Тепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) — таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії", - йдеться в повідомленні.

При дистанційному навчанні обов'язково повинні враховуватися інтереси учнів:

  • організація освітнього процесу повинна забезпечувати регулярну і змістовну взаємодію вчителів з учнями;
  • при дистанційному навчанні повинні створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов'язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;
  • навчальний заклад забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також при необхідності надання їм підтримки в освітньому процесі;
  • для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів - телефонного, поштового зв'язку тощо;
  • організація освітнього процесу обов'язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей і постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо.

У рекомендаціях йдеться, що дистанційно навчати вчителі зможуть тільки у свій робочий час.

Як повідомляли Українські новини, Кабінет Міністрів  продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року.

Також Кабмін заборонив проведення масових заходів за участю понад 50 осіб у "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій" зонах.

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