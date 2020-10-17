Сегодня начнется 5-й тур Английской Премьер-лиги. Кто играет и где смотреть матчи

Сегодня в Англии начнется 5-й тур АПЛ. Фото: pixabay

Сегодня в Англии начнется 5-й тур АПЛ. Фото: pixabay

Сегодня, 17 октября, после перерыва на матчи национальных сборных возвращается Английская Премьер-лига. Об этом сообщает АПЛ.

Любителей футбола в 5-м туре АПЛ ждем сразу несколько невероятно интересных матчей между лучшими английскими командами.

Так, в центральном матче тура сегодня, 17 октября, встретятся "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Календарь 5-го тура АПЛ выглядит так:

17 октября (суббота)

"Эвертон" – "Ливерпуль" 14:30

"Челси" – "Саутгемптон" 17:00

"Манчестер Сити" – "Арсенал" 19:30

"Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" 22:00

18 октября (воскресенье)

"Шеффилд Юнайтед" – "Фулхэм" 14:00

"Кристал Пэлас" – "Брайтон" 16:00

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" 18:30

"Лестер" – "Астон Вилла" 21:15

19 октября (понедельник)

"Вест Бромвич" – "Бернли" 19:30

"Лидс" – "Вулверхэмптон" 22:00

Все матчи можно посмотреть в прямой трансляции на телеканале "Setanta Sports".

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