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17 октября 2020, суббота, 09:00 41
Спорт 2020-10-17T09:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня начнется 5-й тур Английской Премьер-лиги. Кто играет и где смотреть матчи

Сегодня начнется 5-й тур Английской Премьер-лиги. Кто играет и где смотреть матчи

Александр Савич
Футбол, АПЛ, Английская премьер-лига, Футбольные матчи
Сегодня в Англии начнется 5-й тур АПЛ. Фото: pixabay
Сегодня в Англии начнется 5-й тур АПЛ. Фото: pixabay

Сегодня, 17 октября, после перерыва на матчи национальных сборных возвращается Английская Премьер-лига. Об этом сообщает АПЛ.

Любителей футбола в 5-м туре АПЛ ждем сразу несколько невероятно интересных матчей между лучшими английскими командами.

Так, в центральном матче тура сегодня, 17 октября, встретятся "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Календарь 5-го тура АПЛ выглядит так:

  • 17 октября (суббота)
  • "Эвертон" – "Ливерпуль" 14:30
  • "Челси" – "Саутгемптон" 17:00
  • "Манчестер Сити" – "Арсенал" 19:30
  • "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" 22:00
  • 18 октября (воскресенье)
  • "Шеффилд Юнайтед" – "Фулхэм" 14:00
  • "Кристал Пэлас" – "Брайтон" 16:00
  • "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" 18:30
  • "Лестер" – "Астон Вилла" 21:15
  • 19 октября (понедельник)
  • "Вест Бромвич" – "Бернли" 19:30
  • "Лидс" – "Вулверхэмптон" 22:00

Все матчи можно посмотреть в прямой трансляции на телеканале "Setanta Sports".

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