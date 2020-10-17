Сегодня начнется 5-й тур Английской Премьер-лиги. Кто играет и где смотреть матчи

Сегодня, 17 октября, после перерыва на матчи национальных сборных возвращается Английская Премьер-лига. Об этом сообщает АПЛ. Любителей футбола в 5-м туре АПЛ ждем сразу несколько невероятно интересных матчей между лучшими английскими командами. Так, в центральном матче тура сегодня, 17 октября, встретятся "Манчестер Сити" и "Арсенал". Календарь 5-го тура АПЛ выглядит так: 17 октября (суббота) "Эвертон" – "Ливерпуль" 14:30 "Челси" – "Саутгемптон" 17:00 "Манчестер Сити" – "Арсенал" 19:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" 22:00 18 октября (воскресенье) "Шеффилд Юнайтед" – "Фулхэм" 14:00 "Кристал Пэлас" – "Брайтон" 16:00 "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" 18:30 "Лестер" – "Астон Вилла" 21:15 19 октября (понедельник) "Вест Бромвич" – "Бернли" 19:30 "Лидс" – "Вулверхэмптон" 22:00 Все матчи можно посмотреть в прямой трансляции на телеканале "Setanta Sports". Как сообщали Українські новини, Россию и Азербайджан могут лишить права проводить матчи Евро-2020. Также сборная Украины одержала историческую победу над сборной Испании.