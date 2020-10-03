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03 октября 2020, суббота, 09:15 40
Спорт 2020-10-03T09:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня начнется 4-й тур Английской Премьер-лиги. Где смотреть матчи

Сегодня начнется 4-й тур Английской Премьер-лиги. Где смотреть матчи

Александр Савич
Футбол, АПЛ, Английская премьер-лига, Футбольные матчи
3 и 4 октября состоится 4-й тур АПЛ. Фото: pixabay
3 и 4 октября состоится 4-й тур АПЛ. Фото: pixabay

Сегодня, 3 октября, начнутся матчи 4-го тура Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает АПЛ.

Центральным матчем тура станет встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхемом", которая состоится в воскресенье, 4 октября.

Календарь 4-го тура АПЛ выглядит так:

  • 3 октября (суббота)
  • "Челси" – "Кристал Пэлас" 14:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Эвертон" – "Брайтон" 17:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Лидс" – "Манчестер Сити" 19:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Ньюкасл" – "Бернли" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • 4 октября (воскресенье)
  • "Лестер" – "Вест Хэм" 14:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Саутгемптон" – "Вест Бромвич" 14:00
  • "Вулверхэмптон" – "Фулхэм" 16:00
  • "Арсенал" – "Шеффилд Юнайтед" 16:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем" 18:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Астон Вилла" – "Ливерпуль" 21:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

Как сообщали Українські новини, ранее стало известно о том, кто станет соперниками киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Также определились соперники луганской "Зари" в групповом этапе Лиги Европы.

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