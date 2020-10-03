Сегодня начнется 4-й тур Английской Премьер-лиги. Где смотреть матчи

Сегодня, 3 октября, начнутся матчи 4-го тура Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает АПЛ.

Центральным матчем тура станет встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхемом", которая состоится в воскресенье, 4 октября.

Календарь 4-го тура АПЛ выглядит так:

3 октября (суббота)

"Челси" – "Кристал Пэлас" 14:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

"Эвертон" – "Брайтон" 17:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

"Лидс" – "Манчестер Сити" 19:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

"Ньюкасл" – "Бернли" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

4 октября (воскресенье)

"Лестер" – "Вест Хэм" 14:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

"Саутгемптон" – "Вест Бромвич" 14:00

"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" 16:00

"Арсенал" – "Шеффилд Юнайтед" 16:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем" 18:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

"Астон Вилла" – "Ливерпуль" 21:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

Как сообщали Українські новини, ранее стало известно о том, кто станет соперниками киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Также определились соперники луганской "Зари" в групповом этапе Лиги Европы.

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