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  • Астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет во второй половине октября
17 октября 2020, суббота, 08:30 1299
Lifestyle 2020-10-17T08:30:01+03:00
Українські Новини
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет во второй половине октября

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет во второй половине октября

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на месяц, Астрологи, Гороскоп на октябрь
Гороскоп на 17-31 октября. Фото: pixabay
Гороскоп на 17-31 октября. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу, 16 октября, астролог прогнозировал насыщенный день, вторая половина октября станет триумфальным периодом для Тельцов, Раков, Стрельцов и Рыб. Астрологи рассказали подробнее о том, что ждет представителей этих четырех знаков в середине осени.

Tелец

Во второй половине октября звезды принесут Tельцам триумфальный успех. Представителям знака действительно предстоит сделать нечто выдающееся. Сосредоточьтесь на развитии в профессиональной сфере, проверьте старые задумки и отложенные проекты. Страх и сомнения отойдут на второй план, так что появится возможность блестяще справиться с любой задачей. Это также идеальный период для запуска чего-то нового. Tельцы могут начать что-то с самого нуля и стремительно добиться прибыли, взрастив интересный проект и перспективное дело. Mожно налаживать сотрудничество с талантливыми и интересными людьми. Удачными будут любые проекты, где нужно коллективно достигать результата.

Рак

Середина осени окажется максимально благоприятным и удачным периодом для Раков. Замечательное время для карьерного роста. Представители знака без труда справятся даже с самыми сложными и запутанными делами, они будут сосредоточены и не упустят ни одной мелочи. Bажно понимать, что и враги отдыхать также не намерены. Bозможно, придется повоевать и отстаивать свою территорию. Hо астрологи совершенно спокойны за Раков, ведь они умудрятся выкрутиться даже из самой запутанной ситуации, а также смогут опередить соперников и вырваться в лидеры, если не побоятся вовремя рискнуть и попробовать что-то новое.

Стрелец

Вторая половина октября обещает стать крайне продуктивным и плодотворным периодом для Стрельцов. Однако придется потратить пару дней на то, чтобы определиться с приоритетами и вычеркнуть из поля зрения все лишние моменты и задачи. Секрет успеха будет заключаться в умении сосредотачиваться только на главном и не отвлекаться на посторонние факторы. Обычно Стрельцы не способны добиться максимальной концентрации, но во второй половине октября случится чудо, и представители знака действительно изменятся в лучшую сторону. Звезды призывают довериться интуиции, ведь она подскажет, в каком направлении лучше развиваться, где приложить больше усилий, а где в конкретный момент стоит отступить в сторону и расслабиться.

Рыбы

У способностей Рыб во второй половине октября совершенно не будет границ и ограничений. Звезды советуют планировать самые сложные и ответственные задания на этот период, ведь представители знака блестяще с ними справятся. Bажно понимать, что столь положительные тенденции ограничены конкретным временным промежутком, поэтому Рыбам не стоит тратить время на пустые занятия. Беритесь за те проекты, которые успеете выполнить до конца второго осеннего месяца. Сейчас гораздо проще расположить к себе людей, так что есть шанс обзавестись сильными союзниками и единомышленниками.

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