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  • У Тельцов будет насыщенный день, а Стрельцов ждет успех в делах, — гороскоп от Глобы на сегодня
16 октября 2020, пятница, 08:30 470
Lifestyle 2020-10-16T08:30:01+03:00
Українські Новини
У Тельцов будет насыщенный день, а Стрельцов ждет успех в делах, — гороскоп от Глобы на сегодня

У Тельцов будет насыщенный день, а Стрельцов ждет успех в делах, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на пятницу от Павла Глобы. Фото:pixabay
Гороскоп на пятницу от Павла Глобы. Фото:pixabay

В то время, как в четверг был удачный период для прощания с плохими привычками и саморазвития, сегодня астролог советует не проявлять настойчивость, а также не давить на людей излишне. О том, что ждет представителей всех знаков зодиака в пятницу, 16 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

День благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. Не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими несущественными они были.

Телец

У Тельцов в пятницу не будет времени на отдых. Представителям знака нужно привлечь всю свою ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Близнецы

У Близнецов день неудачный для любовных поисков, однако тем у кого уже есть пара звезды советуют выделить время и провести его с любимым человеком.

Рак

Ракам вечером следует максимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книгам, прогулкам. Особенно это касается наиболее поглощенных заботами представителей знака.

Лев

У Львов день будет удачным для принятия непростых решений. Советоваться можно с Раками, впрочем, только если видите, что их слова подкреплены действиями.

Дева

Девам придется больше времени посвятить семье или друзьям. Вероятно, что придется привлечь все трепетные чувства, чтобы действительно стать хорошим помощником.

Весы

В распорядке дня Весов в пятницу особых изменений и событий не предвидится – все будет протекать по их плану. Желательно заняться налаживанием бытовых вопросов – уборкой, закупками, приготовлением пищи.

Скорпион

Ничего не бойтесь, если хотите добиться успеха, этот день придаст решимости. Скорее всего у Скорпионов будет получаться легко и трезво мыслить, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Стрелец

Стрельцов в пятницу ждет успех – им будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои мысли, что будет способствовать удачному исходу дел.

Козерог

В этот день Козероги захотят присоединиться к каждой встрече и делу. Ничего не будет проходить без них в этот день. Из-за такой гиперактивности Козероги получат возможность познакомиться с новыми друзьями и получить интересную информацию.

Водолей

Возможно решение вопроса, с которым давно не можете разобраться. Звезды усилят старания представителей знака, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться.

Рыбы

Высокий уровень самокритичности в пятницу поможет Рыбам лучше отделить действительно важное от того, что имеет сомнительное значение. Благоприятными будут разговоры с родственниками. Есть высокие шансы, что удастся достичь взаимопонимания в вопросе, который давно не давал покоя.

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