12-летний мальчик нашел скелет динозавра, которому 69 млн лет

Скелет динозавра, которому, по словам ученых, около 69 млн лет, нашел 12-летний мальчик в Канаде, тогда как ранее сообщалось, что ученые нашли мини-копии тираннозавров. Об этом сообщает BBC. Сообщается, что 12-летний начинающий палеонтолог Натан Грушкин нашел скелет динозавра, которому около 69 млн лет. "Это произошло еще в июле, но раскопки остатков динозавра завершились только 15 октября. Ценную находку парень обнаружил во время похода в канадской провинции Альберта, куда он отправился вместе с отцом. Натан говорит, что у него отняло речь, когда в одной из скал ему удалось разглядеть кость динозавра", – сообщает BBC. На фрагменты костей они с отцом наткнулись еще год назад, а летом этого года они вернулись на то же место, чтобы внимательнее изучить окресности. "Поскольку подобные окаменелости защищены канадским законом, Грушкины обратились к Королевского музея Тирелли, который расположен в Альберте. Там их попросили сфотографировать находку, зафиксировать ее GPS-координаты, а затем направили на место команду экспертов. В ходе дальнейших раскопок там обнаружили около 50 костей, принадлежащих одному и тому же молодому гадрозавру, который жил около 69 млн лет назад", – сообщает BBC. 12-летний палеонтолог отныне называет своим любимым динозавром не тираннозавра, как раньше, а гадрозавра, останки которого ему посчастливилось найти. Натан Грушкин с фрагментом найденного им скелета динозавра. Скриншот: youtube\/Godhuli News BD Как сообщали Українські новини, в прошлом году в Австралии нашли дорогу, протоптанную динозаврами около 100 млн лет назад. Также ранее ученые заявили, что у тираннозавров в голове был "кондиционер".