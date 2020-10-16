12-летний мальчик нашел скелет динозавра, которому 69 млн лет

Скелет динозавра, которому, по словам ученых, около 69 млн лет, нашел 12-летний мальчик в Канаде, тогда как ранее сообщалось, что ученые нашли мини-копии тираннозавров. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что 12-летний начинающий палеонтолог Натан Грушкин нашел скелет динозавра, которому около 69 млн лет.

"Это произошло еще в июле, но раскопки остатков динозавра завершились только 15 октября.

Ценную находку парень обнаружил во время похода в канадской провинции Альберта, куда он отправился вместе с отцом.

Натан говорит, что у него отняло речь, когда в одной из скал ему удалось разглядеть кость динозавра", – сообщает BBC.

На фрагменты костей они с отцом наткнулись еще год назад, а летом этого года они вернулись на то же место, чтобы внимательнее изучить окресности.

"Поскольку подобные окаменелости защищены канадским законом, Грушкины обратились к Королевского музея Тирелли, который расположен в Альберте.

Там их попросили сфотографировать находку, зафиксировать ее GPS-координаты, а затем направили на место команду экспертов.

В ходе дальнейших раскопок там обнаружили около 50 костей, принадлежащих одному и тому же молодому гадрозавру, который жил около 69 млн лет назад", – сообщает BBC.

12-летний палеонтолог отныне называет своим любимым динозавром не тираннозавра, как раньше, а гадрозавра, останки которого ему посчастливилось найти.

Натан Грушкин с фрагментом найденного им скелета динозавра. Скриншот: youtube/Godhuli News BD

Как сообщали Українські новини, в прошлом году в Австралии нашли дорогу, протоптанную динозаврами около 100 млн лет назад.

Также ранее ученые заявили, что у тираннозавров в голове был "кондиционер".

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