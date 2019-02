Это самые отчетливые отпечатки динозавров, найденные на территории Австралии. По мнению ученых, это тропа, по которой проходили представители трех разных видов динозавров – зауроподов, орнитоподов и тероподов. Подобное соседство встречается невероятно редко.

Самый большой след оставил зауропод. Следы орнитопода и теропода оказались гораздо меньше.

The tracks discovered by the awesome team at the Australian Age of Dinosaurs Museum are 95 million years old.

The find includes 20 tracks made by a sauropod – a dinosaur that stood up to 18 metres tall and weighed up to 30 tonnes.#qldpol @AAOD_QLD @OUTBACK_QLD @teqld pic.twitter.com/RU4gsvJVvY