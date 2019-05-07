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07 мая 2019, вторник, 21:09 1108
Технологии 2019-05-07T21:09:42+03:00
Українські Новини
Ученые обнаружили мини-копии тираннозавров

Ученые обнаружили мини-копии тираннозавров

Новый вид тираннозавра. Фото: Virginia Tech
Новый вид тираннозавра. Фото: Virginia Tech

Палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавров из семьи тираннозавра. Его назвали Suskityrannus hazelae.

Об этом со ссылкой на научную статью в журнале Nature Ecology & Evolution сообщил Рhys.org.

При этом останки нового вида динозавров были обнаружены в американском штате Нью-Мексико еще в 1998 году, но изучить их полностью удалось только к нашему времени.

Так, первые представители семейства тираннозавров появились примерно 150 млн лет назад, а самые крупные динозавры данной семьи - тираннозавры (Tyrannosaurus rex), как считается, начали существовать только 81 млн лет назад.

Новый же вид, который обнаружили ученые, существовал около 92 млн лет назад. Животные были в высоту всего 90 см – то есть по размеру Suskityrannus hazelae был больше всего похож на койота. В длину он достигал около 25-32 сантиметра, а его вес не превышал 20-40 килограммов.

Именно потому этих зверей назвали Suskityrannus hazelae, что в переводе с латыни означает "тиран-койот". Так, ящур был примерно в 10 раз меньше тираннозавра.

В то же время ученые утверждают, что обнаруженные останки Suskityrannus hazelae принадлежали довольно юным особям, а потому, вероятно, взрослые были значительно крупнее.

Маленькие Маленькие "копии" тираннозавра. Фото: Virginia Tech

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые выяснили, что тираннозавры были размером с небольшого оленя 96 млн лет назад.

В Австралии нашли дорогу, протоптанную динозаврами около 100 миллионов лет назад.

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