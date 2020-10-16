Киевляне хотят запретить маршрутки в столице

Киевляне создали петицию с требованием запретить маршрутки в столице, тогда как ранее киевляне предлагали запретить проводить ярмарки посреди улиц. Соответствующая петиция ранее была зарегистрирована на сайте КГГА.

Создатель петиции "Избавиться от маршруток в пользу муниципального транспорта Киева (автобусов, трамваев и троллейбусов)" выступает за улучшение качества муниципального транспорта.

"Маршрутки – это африканская модель городских перевозок. Если говорить о европейской модели, то маршруток там нет и близко.

Европейская модель базируется на качественной модели сообщения: городской транспорт должен быть комфортабельным, быстрым, безопасным и предсказуемым для пассажиров. Маршрутки ничего из этого не обеспечивают", – говорится в петиции.

На данный момент петиция собрала более тысячи голосов. Для того, чтобы ее рассмотрели в КГГА, необходимо еще около 9 тыс. голосов.

Как сообщали Українські новини, Министерство инфраструктуры инициировало введение требований к автомобилям, которые обслуживают городские автобусные маршруты общего пользования.

Также водитель маршрутки в Киеве отказался везти пенсионерку и вынес ее из автобуса.

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