Вселенский патриарх Варфоломей может посетить Украину в августе 2021, - Офис Президента

Вселенский патриарх Варфоломей может посетить Украину в августе 2021 года по случаю 30-й годовщины ее независимости. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Владимир Зеленского, передают Українськi Новини.

"Во время рабочего визита в Турецкую Республику Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. После этого Глава государства и первая леди встретились с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита", - сказано в нем.

Во время встречи тет-а-тет Зеленский обсудил с Варфоломеем ситуацию на Донбассе и дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия Украины и Вселенского патриархата.

Президент поблагодарил за поддержку Украине, а патриарх отметил, что доволен постепенным наступлением мира. Варфоломей также вручил президентской чете памятные подарки, но какие именно - не указано.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года УПЦ МП потребовала наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея из-за снятия анафемы с патриарха Филарета.

Также сообщалось, что ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что так называемый Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости