Патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что предоставление автокефалии ПЦУ не было связано с политикой или геополитикой, а так называемый Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

Удалось встретиться с Варфоломеем в минувшие выходные, во время его поездки на остров Бозджаада в Эгейском море, в 400 км от Стамбула. Патриарх остановился в эксклюзивном бутик-отеле на берегу Эгейского моря, 200-летнем каменном здании, бывшей винодельне, с виду одноэтажном, но в нем есть еще два подземных этажа. Внутри - все уставлено антиквариатом, а потолки украшены светильниками из миланского собора.

Варфоломей приехал на остров Бозджаада на "Мерседес Вито" и остановился в бутик-отеле на берегу Эгейского моря. Фото: "Страна"

В отеле на Бозджааде, где жил Вселенский патриарх, много антиквариата. Фото: "Страна"

Патриарх Варфоломей. Фото: Страна

Вселенский патриарх также ответил на вопрос, вокруг которого в Украине не утихают споры - глава УПЦ КП Филарет заявил, что Константинополь не дал реальную автокефалию Украине, а лишь ликвидировал независимый Киевский патриархат и подчинил его Вселенскому патриарху, переименовав в ПЦУ.

Варфоломей ответил, что Киевского патриархата не существовало.

"Филарета восстановили к епископскому достоинству как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. А предоставление автокефалии ПЦУ не было связано с политикой или геополитикой. Верующие были восстановлены в общении с единой, святой, кафолической и апостольской церковью. Все томосы об автокефалии другим церквам – Русской, Сербской, Румынской, Болгарской, Грузинской, Элладской, Польской, Албанской, Чешской и Словацкой - выдавались Константинопольским патриархатом без консультаций и обсуждения на общеправославном уровне, и такой же процесс был при предоставлении автокефалии Украине", - заявил Вселенский Патриарх.

3 ноября 2018 года Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве. Оно было подписано в ходе официального визита Порошенко в Турцию. Содержание текста соглашения во время церемонии не комментировалось.

4 ноября Українські Новини обратились в Администрацию Президента Украины (АПУ) с просьбой предоставить копию подписанного документа.

12 ноября АПУ ответила, что не может оперативно предоставить копию договора и сообщила об отсрочке обработки запроса до 20 рабочих дней. При том, что согласно Закону Украины "О доступе к публичной информации" отсрочка возможна лишь в тех случаях, когда запрос "касается предоставления большого объема информации либо требует поиска информации среди значительного количества данных". Что именно из двух вышеназванных причин послужило основанием для отсрочки в предоставлении копии конкретного документа, занимающего несколько страниц текста, в Администрации Президента не уточнили.

3 декабря 2018 года АПУ без пояснения причин отказалась предоставлять доступ к копии соглашения, подписанного от имени Украины Порошенко со Вселенским патриархом Варфоломеем. "Согласно принятому решению, все документы, связанные с получением Украиной решения Священного синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, в том числе запрошенное вами соглашение, будут обнародованы после окончательного решения вопроса", - подчеркнули в ответе АПУ.