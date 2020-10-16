Вселенський патріарх Варфоломій може відвідати Україну в серпні 2021, - Офіс президента

В серпні 2021 року з нагоди 30-ї річниці незалежності Вселенський патріарх Варфоломій може відвідати Україну . Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Володимир Зеленського, передають Українські Новини.

"Під час робочого візиту до Турецької Республіки президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь в молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Після цього глава держави і перша леді зустрілися з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Патріарх зазначив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. Сторони розглянули 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту", - сказано в ньому.

Під час зустрічі тет-а-тет Зеленський обговорив з Варфоломієм ситуацію на Донбасі і подальші кроки зі зміцнення взаємодії України та Вселенського патріархату.

Президент подякував за підтримку України, а патріарх зазначив, що задоволений поступовим настанням миру. Варфоломій також вручив президентському подружжю пам'ятні подарунки, але які саме - не вказано.

Як повідомляли Українськi Новини, в жовтні 2018 року УПЦ МП вимагала накласти анафему на Вселенського патріарха Варфоломія через зняття анафеми з патріарха Філарета.

Також повідомлялося, що раніше Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що так званий Київський патріархат не існує і ніколи не існувало.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини