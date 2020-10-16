підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 15:35 7
Суспільство 2020-10-16T17:00:03+03:00
Українські Новини
Вселенський патріарх Варфоломій може відвідати Україну в серпні 2021, - Офіс президента

Вселенський патріарх Варфоломій може відвідати Україну в серпні 2021, - Офіс президента

Константин Долгий
Вселенський патріарх Варфоломій, Володимир Зеленський, Туреччина
Воладимир Зеленский и Варфоломей. Фото: ОПУ
Воладимир Зеленский и Варфоломей. Фото: ОПУ

В серпні 2021 року з нагоди 30-ї річниці незалежності Вселенський патріарх Варфоломій може відвідати Україну. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Володимир Зеленського, передають Українські Новини.

"Під час робочого візиту до Турецької Республіки президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь в молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Після цього глава держави і перша леді зустрілися з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Патріарх зазначив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. Сторони розглянули 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту", - сказано в ньому.

Під час зустрічі тет-а-тет Зеленський обговорив з Варфоломієм ситуацію на Донбасі і подальші кроки зі зміцнення взаємодії України та Вселенського патріархату.

Президент подякував за підтримку України, а патріарх зазначив, що задоволений поступовим настанням миру. Варфоломій також вручив президентському подружжю пам'ятні подарунки, але які саме - не вказано.

Як повідомляли Українськi Новини, в жовтні 2018 року УПЦ МП вимагала накласти анафему на Вселенського патріарха Варфоломія через зняття анафеми з патріарха Філарета.

Також повідомлялося, що раніше Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що так званий Київський патріархат не існує і ніколи не існувало.

Більше новин про: Вселенський патріарх Варфоломій Володимир Зеленський Туреччина

У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Дані про захворюваність за районами
В Україні відновили список країн "червоної" і "зеленої" зони
Новини
Громадські організації розкритикували ініціативу Зеленського провести всеукраїнське опитування 17:12
Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони 16:40
У Кличка виділили 1,3 млн гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту на виборчі дільниці 16:28
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
На виборах в Одеську облраду в ОПЗЖ, "Слуги народу" і "Довіряй справам" виріс рейтинг у жовтні 16:22
більше новин
Уряд повинен передати субвенції з Фонду боротьби з COVID-19 на місцевий рівень, – кандидатка від БЮТ 13:31
Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети 14:24
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони 16:40
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Опитування Зеленського оплатять меценати, - Кравчук 11:05
більше новин
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok